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Румыния признала новое правительство Молдовы

Сегодня, 16:36
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Румыния признала новое правительство Молдовы - фото

Jesús Gorriti/Flickr

Правительство Румынии официально поддержало новое правительство Молдовы во главе с премьером Майей Санду.

Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в Facebook посольства Румынии в Молдове.

В заявлении МИД Румынии говорится, что правящую коалцию и новое правительство сформировал парламент, «избранный демократическим путем на выборах 24 февраля».

Румыния выразила полную готовность продолжать Стратегическое партнерство для европейской интеграции Молдовы и подчеркнула важность укрепления связей, основанных на культурной и языковой близости двух стран.

Легитимность нового правительства уже признали США, ЕС, а также РФ.

Параллельно правительству Санду в Молдове действует «правительство» Павла Филипа, которое поддержал Конституционный суд.

Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.

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Теги:   Молдова Румыния

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