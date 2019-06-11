Румыния признала новое правительство Молдовы Сегодня, 16:36 Цей матеріал також доступний українською Jesús Gorriti/Flickr Jesús Gorriti/Flickr

Правительство Румынии официально поддержало новое правительство Молдовы во главе с премьером Майей Санду.

Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в Facebook посольства Румынии в Молдове.

В заявлении МИД Румынии говорится, что правящую коалцию и новое правительство сформировал парламент, «избранный демократическим путем на выборах 24 февраля».

Румыния выразила полную готовность продолжать Стратегическое партнерство для европейской интеграции Молдовы и подчеркнула важность укрепления связей, основанных на культурной и языковой близости двух стран.

Легитимность нового правительства уже признали США, ЕС, а также РФ.

Параллельно правительству Санду в Молдове действует «правительство» Павла Филипа, которое поддержал Конституционный суд.

Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.