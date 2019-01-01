Румыния начала шестимесячное председательство в ЕС Сегодня, 11:09 14 Цей матеріал також доступний українською Многие говорили, что Румыния не готова

Несмотря на то, что президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял, что его страна не готова начать председательство в ЕС, 1 января 2019 года Румыния приобрела права председателя Совета ЕС на шесть месяцев.

В конце декабря президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил свое сомнение относительно способности Румынии эффективно выполнять роль председателя Евросоюза.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипила заявил о готовности страны принять полугодовое председательство в ЕС вместо Румынии.

В ноябре министр финансов Румынии Еуджен Теодорович заявил, что страна планирует вступить в еврозону в 2024 году.

Как известно, весной 2018 года, правящая Социал-демократическая партия страны утвердила план присоединения Румынии к еврозоне.