12 ноября 2018, понедельник

Президент Румынии заявил о неготовности страны к председательству в ЕС и призвал премьера подать в отставку

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Клаус Йоханнис

Клаус Йоханнис

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна не готова начать председательство в ЕС, которое должно начаться в январе.

Об этом пишет АР.

"Я думаю, мы не готовы к нему", - заявил президент Румынии.

Йоганнис назвал социал-демократическое правительство премьер-министра Виорики Денчиле некомпетентным и выступил с требованием его отставки.

По его словам, существует "политическая необходимость замены правительства".

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