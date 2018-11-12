Президент Румынии заявил о неготовности страны к председательству в ЕС и призвал премьера подать в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна не готова начать председательство в ЕС, которое должно начаться в январе.
Об этом пишет АР.
"Я думаю, мы не готовы к нему", - заявил президент Румынии.
Йоганнис назвал социал-демократическое правительство премьер-министра Виорики Денчиле некомпетентным и выступил с требованием его отставки.
По его словам, существует "политическая необходимость замены правительства".
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
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