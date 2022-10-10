Три ракеты, которыми РФ обстреливала Украину, пересекли границу Молдовы
В МИД Молдовы вызвали российского посла (Фото:Константин T / Flackr)
Три крылатых ракеты, запущенные утром по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы.
Об этом в Twitter заявил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску.
Он поручил вызвать в МИД Молдовы посла России для объяснений.
Утром 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие, поражены важные объекты критической инфраструктуры.
Применялись высокоточные крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования.
По состоянию на 11:40 Россия выпустила по Украине более 80 ракет. Сбито около 45 ракет, уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.