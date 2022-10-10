Три ракеты, которыми РФ обстреливала Украину, пересекли границу Молдовы

10 октября, 12:45
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В МИД Молдовы вызвали российского посла (Фото:Константин T / Flackr)

В МИД Молдовы вызвали российского посла (Фото:Константин T / Flackr)

Три крылатых ракеты, запущенные утром по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы.

Об этом в Twitter заявил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску.

Он поручил вызвать в МИД Молдовы посла России для объяснений.

Видео дня

https://twitter.com/nicupopescu/status/1579392919785857026

Утром 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие, поражены важные объекты критической инфраструктуры.

https://www.youtube.com/embed/4FTPFEJN5yg

Применялись высокоточные крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования.

По состоянию на 11:40 Россия выпустила по Украине более 80 ракет. Сбито около 45 ракет, уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Молдова Ракетные удары

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