Страна-агрессор Россия разворачивает глобальную вербовку наемников в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америке, маскируя это под «сотрудничество» с правительствами и «охранными структурами».

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В ЦПИ уточнили, что цель РФ заключается не только в поиске людей для участия в войне против Украины, но и в создании параллельных военизированных каналов для гибридных операций — от разведки и диверсий до политической дестабилизации в регионах традиционного присутствия США.

Там отметили, что такое привлечение граждан стран, связанных с Вашингтоном экономически или политически, подрывает механизмы безопасности и доверие к союзническим форматам.

«Россия встраивает вербовочные цепочки в криминальные экосистемы, в частности в Латинской Америке, что упрощает финансирование и логистику, а вблизи границ США создает риск „горячих точек“ и вынужденных силовых ответов», — говорится в сообщении.

ЦПД привел примеры такой вербовки. В сентябре в Кении разгорелся скандал после того, как спортсмена обманом заставили подписать контракт с Минобороны РФ и отправили на фронт.

Кроме того, в ЮАР установлена массовая вербовка женщин на заводы по производству дронов под видом трудоустройства, но фактически для принудительного труда.

В ЦПД добавили, что такие практики РФ являются воспроизведением колониальных схем эксплуатации людей как дешевой рабочей силы, которые дестабилизируют целые регионы и подрывают международную безопасность.

В августе Слідство.Інфо написало, что в украинском плену находятся более ста граждан из 32 стран мира, без учета россиян. Больше всего среди пленных — граждан стран Центральной Азии. На первом месте Узбекистан, на втором Таджикистан. Также в лидерах Непал, Беларусь и Шри-Ланка, Казахстан и Йемен.