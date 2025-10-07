Маджоти утверждает, что поехал на войну РФ против Украины, чтобы не сидеть семь лет в российской тюрьме за наркотики (Фото: Скриншот видео / 63 бригада / Telegram)

Кадры с пленным Маджоти из города Морби во вторник, 7 октября, были опубликованы в Telegram-канале 63 бригады.

На видео Маджоти сообщает, что ему 22 года и в Россию он приехал для обучения в университете, но из-за наркотиков оказался в тюрьме. Пленный утверждает, что подписать контракт с Министерством обороны РФ он согласился, чтобы избежать семи лет тюрьмы и, оказавшись на передовой, убежать. Ему обещали, что после года службы его отпустят домой. Также обещали деньги — от 100 тысяч рублей до 1,5 млн. Но, по словам пленного, он так ничего и не получил.

В сентябре Маджоти оказался на полигоне, а после, 30 сентября, в «зеленой зоне». 1 октября его и еще двух оккупантов отправили в штурм.

«Три, или три с половиной километра мы прошли, и нам надо выкопать блиндаж. Надо было бежать. Я сказал командиру: „Я не хочу, очень сильно устал, ноги болят, сердце болит“. Конфликт у нас был с командиром», — говорит военнопленный на видео.

По его словам, командир приказал забрать у него рацию и отпустить.

«Через два-три километра украинский блиндаж. Подошел, сразу автомат положил, говорю: „Я не хочу воевать, мне нужна помощь“. Я никого не убил, никому ничего плохого не сделал. Я только третий день здесь, я не хотел воевать, просто хотел убежать», — утверждает Маджоти.

Возвращаться в Россию мужчина не хочет.

«Там нет никакой правды, лучше я здесь в тюрьму сяду», — говорит пленный.

Он также выразил надежду, что его отправят домой, в Индию.

В октябре 2024 года сообщалось, что Индия вернула из зоны боевых действий 85 своих граждан, которых обманом заставили подписать контракт с российской армией и отправили на войну против Украины.

14 августа 2025 года Координационный штаб по вопросам обращения с пленными на запрос Слідства.Інфо сообщил, что в украинском плену находятся более ста граждан из 32 стран мира, без учета россиян. Больше всего среди пленных — граждан стран Центральной Азии. На первом месте Узбекистан, на втором Таджикистан. Также в лидерах Непал, Беларусь, Шри-Ланка, Казахстан и Йемен.

Количество иностранцев в плену растет ежегодно. В штабе отмечают, что это связано с тем, что все больше иностранцев подписывают контракты с российской армией, из-за чего растет и количество тех, кто попадает в украинский плен.

17 сентября военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко сообщили, что взяли в плен гражданина Кении по имени Эванс. Его поймали на Волчанском направлении.