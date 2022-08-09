«Потеря рынка навсегда». Что для России означает нефтяное эмбарго — объясняет Лана Зеркаль

9 августа, 10:03
Нефтедобывающая платформа российской компании Лукойл в Балтийском море (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)

Нефтедобывающая платформа российской компании Лукойл в Балтийском море (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)

Лана Зеркаль, юристка, дипломатка и советница министра энергетики Украины в интервью журналистке Елене Трибушной объяснила, что для России означает нефтяное эмбарго.

«Нефтяные месторождения еще труднее восстанавливать, если вы их закрываете. Уже сейчас у них где-то 25−30% потери производства, а когда заработает нефтяное эмбарго — на нефть с декабря, а на нефтепродукты с февраля они потеряют по нефти 51%, а по нефтепродуктам 57% своего оборота, поэтому для них это будет не просто очень существенная потеря, а это будет потеря рынка навсегда», — заявила Зеркаль, отвечая на вопрос о последствиях нефтяного эмбарго для России.

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Она подчеркнула, что это повлияет не только на нефтедобывающую отрасль, но и на все отрасли, которые на нее работают, в частности, на машиностроительную отрасль, металлургию и строительство.

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«Кроме того, это очень повлияет на занятость, прежде всего, тех людей, которые работают на промыслах. Очень много связанных с нефтью и нефтедобычей отраслей. Поэтому россияне будут делать сейчас все, чтобы этого не допустить, и, прежде всего, будут пытаться размыть европейское единство», — объяснила советница министра энергетики.

Минэнерго РФ на неопределенный срок прекратило предоставление ряда данных о добыче и продаже нефти газа и угля.

В начале июля стало известно, что добыча нефти на российском проекте Сахалин-1 упала более чем в 20 раз.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Эмбарго Елена Зеркаль Российская нефть

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