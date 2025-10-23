Россия уже несколько лет в обход санкций покупает технологии для защиты своих атомных подводных лодок у компаний из США и Европы, сообщает The Washington Post в четверг, 23 октября, со ссылкой на документы и источники среди западных чиновников.

Отмечается, что Россия использует подводную систему наблюдения для защиты своего атомного флота в Арктике. Для этого применяются высокотехнологичные системы, которые приобрели через фиктивные компании.

Согласно данным WP, Москве удалось получить чувствительные гидроакустические системы, подводный беспилотный аппарат, который может работать на глубине до 3000 м, сложные подводные антенны и целый флот судов, которые маскируются как коммерческие или исследовательские, но на самом деле выполняют задачи по монтажу оборудования для российских вооруженных сил.

Это стало частью секретного проекта по созданию сети наблюдения в Баренцевом и других северных морях, где находятся российские атомные подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами, говорится в расследовании.

Сеть Гармония использует датчики на дне океана, способные отслеживать американские подводные лодки. Как отмечает WP, в случае войны для западных сил будет сложно уничтожить российские подводные лодки, что позволит России нанести ядерный удар даже в случае уничтожения ее наземных ракетных шахт.

В центре закупок этой сети стояла компания Mostrello Commercial Ltd., зарегистрированная на Кипре. Об этом стало известно во время судебного процесса в Германии в этом году, где гражданина России Александра Шнякина признали виновным в координации незаконных закупок для кипрской компании. Шнякин, который жил в Германии, получил пять лет тюремного заключения.

Немецкие власти заявили, что компания Mostrello была прикрытием для московской компании Управление перспективных технологий (УПТ). По данным WP, в течение последних двадцати лет она сотрудничала с российскими спецслужбами и военными, среди ее клиентов были ФСБ, СВР и ГРУ.

8 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по данным украинской разведки теневой флот России насчитывает более 500 танкеров, которые поставляют нефть, обходя международные санкции.

В августе в Литве правоохранители раскрыли масштабную схему, связанную с незаконными поставками промышленного оборудования в Россию в обход международных санкций.

По данным Таможенной уголовной службы (MKT), одна из компаний в Каунасе под прикрытием фиктивных получателей в Португалии пыталась отправить в Россию промышленное оборудование для водоочистки, которое могло быть использовано в нефтеперерабатывающей отрасли.