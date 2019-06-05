Россия будет обслуживать самолеты МиГ-29 в Словакии за 100 млн евро Вчера, 21:12 Цей матеріал також доступний українською Фото: premier.gov.ru Пеллегрини на пресс-конференции с Медведевым 5 июня Фото: premier.gov.ru

Российская самолетостроительная компания РСК МиГ в течение следующих 4−5 лет будет осуществлять техническое обслуживание самолетов МиГ-29 Военно-воздушных сил Словакии.

Об этом заявил словацкий премьер Петер Пеллегрини после переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым 5 июня в Москве, сообщает пресс-служба премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«Российская Федерация, российское общество РСК МиГ следующие четыре или пять лет будет заботиться о боевой способности нашей авиации. Мы говорим о МиГ-29, это самолеты, которые защищают пространство Словацкой Республики. На днях будет заключен контракт, и этот контракт будет иметь объем около 100 млн евро», — передает пресс-служба Медведева слова Пеллегрини.

Как сообщала Европейская правда Словакия, член НАТО, имеет старый контракт с Россией на техническое обслуживание 12 самолетов МиГ-29 до осени 2019 года. Согласно контракту, десятки российских техников базируются на словацкой военной авиабазе.

В июле и декабре 2018 сообщалось о планах Словакии заменить американскими истребителями F-16 российские МиГ-29. Передача F-16 Словакии может длиться до 2023 года.

Словакия планирует потратить около 6,5 млрд евро до 2030 года на модернизацию своих вооруженных сил.

