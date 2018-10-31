31 октября 2018, среда

Россия использует Совбез ООН для пропаганды - постпред Украины

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Ельченко заявил, что Россия использует Совбез ООН для пропаганды
Фото: ООН

Ельченко заявил, что Россия использует Совбез ООН для пропаганды

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Россия использует Совбез ООН в качестве площадки для ведения дезинформационной кампании.

По его убеждению, это связано с "отчаянным попыткам избежать ответственности за враждебные хорошо задокументированы действия России против Украины", сообщает Укринформ.

"Из российского заявления стало очевидно, что российская делегация прежде всего озабочена тем, как использовать площадку Совбеза для ведения дезинформационной кампании в отношении Украины и для обвинения правительства Украины во всем, что происходит на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказал Ельченко.

По его словам, "это поведение заскорузлого но не раскаявшегося преступника, решительно настроенного выставить на посмешище систему правосудия".

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