Выборы в ОРДЛО могут стать отправной точкой для новой агрессии РФ - Ельченко

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил о том, что так называемые выборы на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей могут стать отправной точкой для новой агрессии со стороны РФ.
Постпред Украины в ООН заявил, что выборы в ОРДЛО могут проходить только по украинским законам, передает Интерфакс-Украина.
"Есть признаки того, что эти так называемые выборы могут стать новой отправной точкой для нового цикла вооруженной агрессии", - заявил Ельченко.
Ельченко сообщил также, что РФ нарушает конвенции ООН по морскому праву в Азовском море.
Напомним, что боевики "ДНР/ЛНР" приняли решения о проведении так называемых выборов "глав" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года. Это решение было принято после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в оккупированном Донецке.
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