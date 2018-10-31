31 октября 2018, среда

Выборы в ОРДЛО могут стать отправной точкой для новой агрессии РФ - Ельченко

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Ельченко считает, что выборы могут пройти лишь согласно украинскому законодательству
Фото: Представительство Украины в ООН

Ельченко считает, что выборы могут пройти лишь согласно украинскому законодательству

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил о том, что так называемые выборы на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей могут стать отправной точкой для новой агрессии со стороны РФ.

Постпред Украины в ООН заявил, что выборы в ОРДЛО могут проходить только по украинским законам, передает Интерфакс-Украина.

"Есть признаки того, что эти так называемые выборы могут стать новой отправной точкой для нового цикла вооруженной агрессии", - заявил Ельченко.

Ельченко сообщил также, что РФ нарушает конвенции ООН по морскому праву в Азовском море.

Напомним, что боевики "ДНР/ЛНР" приняли решения о проведении так называемых выборов "глав" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года. Это решение было принято после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в оккупированном Донецке.

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Президент Украины Петр Порошенко исключил проведение объявленных "выборов". По его словам, местные выборы на временно оккупированном Донбассе могут пройти только после вывода российских войск и создания там надлежащих условий безопасности.

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