Данилов о возможном новом наступлении РФ: понимаем угрозы и готовимся

31 января, 02:24
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Данилов убежден, что Россия не отказалась от цели уничтожить Украину (Фото:СНБО / Facebook)

Данилов убежден, что Россия не отказалась от цели уничтожить Украину (Фото:СНБО / Facebook)

В рамках мобилизации в РФ призвали в армию 300 тысяч человек. Половину из них уже отправили на фронт, другая половина — в резерве для нового наступления.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся», – отметил он.

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Данилов рассказал, что президент каждый день общается со своими иностранными коллегами по военной помощи. Продолжается также работа внутри нашего государства.

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«Да, это для нас вызов, но мы это выдержим, потому что 24 февраля 2022 было гораздо сложнее. Тогда мы были один на один с агрессором. Сейчас ситуация совсем другая. Еженедельно появляются новости из разных уголков мира о помощи Украине», - добавил Данилов.

Накануне Данилов заявил, что впереди еще сложная работа на фронте протяженностью более двух тысяч километров. Сейчас затруднительно назвать точную дату победы Украины в войне, которую развязала Россия.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   СНБО Наступление Война в Украине Алексей Данилов Война России против Украины

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