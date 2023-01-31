Данилов о возможном новом наступлении РФ: понимаем угрозы и готовимся 31 января, 02:24 Данилов убежден, что Россия не отказалась от цели уничтожить Украину (Фото:СНБО / Facebook)

В рамках мобилизации в РФ призвали в армию 300 тысяч человек. Половину из них уже отправили на фронт, другая половина — в резерве для нового наступления.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.



«Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся», – отметил он.

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Данилов рассказал, что президент каждый день общается со своими иностранными коллегами по военной помощи. Продолжается также работа внутри нашего государства.

«Да, это для нас вызов, но мы это выдержим, потому что 24 февраля 2022 было гораздо сложнее. Тогда мы были один на один с агрессором. Сейчас ситуация совсем другая. Еженедельно появляются новости из разных уголков мира о помощи Украине», - добавил Данилов.

Накануне Данилов заявил, что впереди еще сложная работа на фронте протяженностью более двух тысяч километров. Сейчас затруднительно назвать точную дату победы Украины в войне, которую развязала Россия.