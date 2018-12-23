РФ может освободить пленных украинских моряков еще до Рождества - Волкер Сегодня, 21:23 2198 Цей матеріал також доступний українською Курт Волкер

Освобождение украинских моряков из плена в РФ еще до Рождества вполне вероятно, считает спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Об этом он сообщил в интервью ТСН.

"Я думаю, это вероятно. Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли. И, я надеюсь, они обеспокоены тем, чтобы не ухудшить ситуацию, поэтому мы можем получить определенный импульс", – отметил Волкер.

Он также напомнил о недавнем разговоре президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, в которой российский президент "сослался на так называемый законный процесс внутри России, который, конечно, не является законным".

"Впрочем, даже если он сослался на законный процесс, через который должны пройти моряки, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее, если прилагать усилия. Но самое главное – освободить моряков быстрее. В идеале – к Рождеству", – заявил Волкер.

Керченский пролив. Чего не понимают многие украинский

Ранее сообщалось, что до конца года семьям захваченных РФ моряков выплатят по 100 000 гривен.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.