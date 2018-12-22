До конца года семьям захваченных РФ моряков выплатят по 100 тысяч гривен Сегодня, 14:26 23 Цей матеріал також доступний українською Украинские моряки были захвачены РФ 25 ноября 2018 года

Семьям украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива, выплатят до конца 2018 года по 100 тысяч гривен одноразовой денежной помощи.

Об этом заявил глава отдела по вопросам лиц, лишенных свободы, при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Игорь Гриб, передает Громадське.

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Он также отметил, что на сегодняшний день правительство Украины выплатило по 100 тысяч гривен 66 семьям украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает РФ, а еще 11 соответствующую финансовую помощь планируют выделить до конца года.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.