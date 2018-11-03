03 ноября 2018, суббота

РФ депортирует в Украину снайпера "ДНР" - офицер ВСУ

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Максим Шадров
Миротворец

Максим Шадров

Из РФ в Украину депортируют одессита Максим Шадров, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований в качестве снайпера. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц в Facebook.

Отмечается, что решение о депортации в Украину участника НВФ принял суд Нижнего Новгорода (РФ).

"Ждем с нетерпением и "радушием" в Одессе", – написал офицер ВСУ.

Также Анатолий Штефан Штирлиц опубликовал сообщения участника НЗФ.

Максим Шадров воевал на оккупированном Донбассе на стороне боевиков с 2014 года. Мужчина был снайпером с позывным Макс Одесса.

По информации сайта Миротворец, Шадров родился в Нижегородской области РФ.

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