В РФ переселенцам из Донбасса отказывают в продлении убежища - СМИ

В РФ переселенцам из Донбасса стали массово выдавать на руки украинские паспорта

Переселившиеся в РФ жители Донбасса жалуются на отказы в продлении временного убежища. Об этом сообщает российское издание Коммерсантъ.

По словам граждан Украины, проживающих в РФ, в 2018 году вместо переоформления документов в органах МВД России им стали массово выдавать на руки украинские паспорта.

Как сообщают в российском комитете Гражданское содействие, в Украину также депортируют участников незаконных вооруженных формирований, которые впоследствии были взяты украинской стороной в плен, обменяны и оказались в РФ.

"Об их участии в военных действиях против регулярной украинской армии было известно, этим людям в Украине грозила скамья подсудимых. Только благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой нам удалось остановить процесс выдворения в отношении тех людей. И все равно эти решения продолжают приниматься, к нам продолжают обращаться все новые украинцы", – сообщает председательница комитета Светлана Ганнушкина.

В МВД России сообщают, что в январе-июле 2018 года с ходатайствами о признании беженцем на территории РФ обратились 35 граждан Украины, с заявлениями о предоставлении временного убежища – 2806 граждан Украины. В итоге беженцами признали 16 граждан Украины, временное убежище предоставили 2765 гражданам Украины. В признании беженцами отказали 10 гражданам Украины.

По состоянию на 1 июля 2018 года на учете лиц, признанных беженцами, состоит 168 граждан Украины. Около 102 тыс. граждан Украины получили временное убежище. С 2014 года по 1 июля 2018 года около 317 тыс. граждан Украины приобрели гражданство РФ.