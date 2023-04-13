Резников и замгенсека НАТО обсудили «некоторые интересные вещи» в преддверии саммита в Вильнюсе

13 апреля, 20:55
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоане. В ходе них они обсудили «некоторые интересные вещи» по подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе.

Об этом заявил Резников на полях Первой Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте, сообщает Укринформ.

«Мы также проговорили некоторые интересные вещи по подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе, который мы ждем. Набросали план работы и договорились, что следующая моя встреча с господином Йенсом Столтенбергом состоится буквально вскоре на полях Рамштайна», — заявил он.

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Министр сообщил, что встреча с Джоане носила рабочий характер, и были обсуждены «различные детали» и осуществлен «необходимый обмен мнениями».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Алексей Резников Война России против Украины

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