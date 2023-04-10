Рада призвала страны НАТО ускорить вступление Украины в Альянс 10 апреля, 17:14 Верховная Рада (Фото:NV)

Верховная Рада в понедельник, 10 апреля, обратилась к государствам-членам НАТО и Парламентской ассамблее Альянса с призывом поддержать заявку Украины на членство.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко. Народные депутаты поддержали соответствующее постановление в целом (352 голоса за).



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В постановлении Рада призвала страны НАТО и ПА НАТО поддержать необходимость вступления Украины в Альянс, парламенты стран-членов — подтвердить «свою ведущую роль» в поддержке вступления Украины, принять декларацию о поддержке Украины на весенней сессии ПА НАТО, призвать правительства стран-участниц Альянса поддержать заявку Украины на членство и начать планировать процесс присоединения Киева к НАТО.



Нардепы также призвали страны-члены определиться с «временными рамками» вступления Украины и созвать заседание Комиссии Украина — НАТО на уровне лидеров в рамках саммита Альянса в Вильнюсе.

«[Призываем] продемонстрировать лидерство в выполнении решений Бухарестского саммита 2008 года в отношении членства Украины», — сказано в постановлении.

Ближайший саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран-членов и партнеров Альянса.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что США, Германия и Венгрия выступают против идеи предложить Украине «дорожную карту» для членства в НАТО на саммите в июле, на чем настаивают Польша и страны Балтии.

До этого газета The Wall Street Journal также писала, что НАТО хочет продемонстрировать поддержку Украины, при этом не давая лишних обещаний, поскольку вопрос членства Киева в Альянсе пока «не на повестке дня».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания комиссии Украина — НАТО сказал партнерам, что Украину категорически не устроит подтверждение принципа открытых дверей на саммите.