Речь о руководстве армии РФ. Причастным к крушению МН17 будут объявлены подозрения после обнародования их имен Сегодня, 12:21 Цей матеріал також доступний українською 禁书 网/Flickr По данным СМИ, следственная группа планирует обнародовать имена подозреваемых в причастности к уничтожению самолета 禁书 网/Flickr

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что четырем причастным к крушению Boeing-777 над Донбассом будут объявлены подозрения после обнародования их имен.

Об этом Зеркаль заявила в интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола (Схипхол, Нидерланды), который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они являются виновными… Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет гораздо большим, чем эти четыре человека, которые будут объявлены», — рассказала Зеркаль.

На вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно, пояснив, что осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс Бук, из которого был сбит самолет, «без разрешения руководства нельзя».

Замминистра уточнила, что уже есть вся информация о том, как российский Бук заезжал в Украину, но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность".

После этого ожидается новая презентация международной группы исследователей Bellingсat, которые собирают и анализируют информацию из открытых источников.

«Будет еще интересная презентация Bellingсat. Они всегда идут дальше, чем официальная группа расследования», — добавила Зеркаль.

По данным СМИ, 19 июня Международная совместная следственная группа (JIT) планирует обнародовать имена подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса МН17 в небе над Донбассом.

Ожидается, что JIT объявит, кто несет ответственность за пуск ракеты по пассажирскому самолету. Ранее команда расследователей Bellingcat установила имена российских солдат, которые причастны к перемещению российского ЗРК Бук на территорию Донбасса.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.