Никогда не поздно искупить вину. Родственники жертв катастрофы МН17 просят Трампа повлиять на Путина

Родственники жертв авиакатастрофы МН17 просят президента США Дональда Трампа повлиять на российского лидера Владимира Путина с целью обнародовать детальную информацию об обстоятельствах гибели лайнера.

Копия письма имеется в распоряжении редакции Новой газеты.

В письме Трампу родственники назвали позицию Москвы "очевидной попыткой сокрыть (правду) о случившемся" и провели параллель с поведением Эр-Рияда в ответ на обвинения в адрес саудовских структур в убийстве журналиста Джамала Хашукджи. Исходя из этого, они просят Трампа убедить Путина обнародовать детальную информацию об обстоятельствах гибели лайнера в небе над Донбассом, отмечая, что "никогда не бывает поздно заняться искуплением".

"Недавно вы назвали убийство господина Джамала Хашукджи "одним из худших сокрытий в истории сокрытий". Признавая, что мы не знаем всех фактов, нам кажется, что вы правы. И точно также мы можем говорить об убийстве 298 человек на борту MH17, которое находится в одной категории (с убийством Хашукджи). Президент Путин много трудится, чтобы восстановить уважение к российскому народу и самому войти в историю в качестве великого государственного деятеля. Если он действительно им является, то ему необходимо понимать, что сокрытие (правды), столь очевидное в серьезных преступлениях, как атака на MH17, работает против достижения его цели", - написали родственники погибших.

Ожидается, что Трамп встретиться с Путиным в ноябре, на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

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24 мая 2018 года Международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК Бук. Следователям удалось выяснить, что Бук принадлежал 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского Боинга-777 и не исключили обращения в суд. В свою очередь, НАТО и ЕС призвали Москву согласится с фактами и взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17.

Россия же выводы международного следствия отвергает.

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Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.