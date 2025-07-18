Макрон подчеркнул, что страны Европы усиливают давление на Россию, чтобы обеспечить безусловное прекращение огня (Фото: Nicolas Tucat/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским подчеркнул, что безопасность, свобода и будущее Европы тесно связаны с судьбой Украины.

«Сейчас важнее, чем когда-либо, помнить, что безопасность, свобода и будущее Европы тесно связаны с судьбой Украины. Именно поэтому вместе с нашими партнерами мы продолжаем поддерживать украинский народ», — сообщил в соцсети Х Макрон.

Макрон подчеркнул, что страны Европы усиливают давление на Россию, чтобы обеспечить безусловное прекращение огня и начало переговоров по прочному и длительному миру.

Он также приветствовал принятие Европейским Союзом сегодня утром нового, беспрецедентного пакета санкций против России.

«Российские атаки должны немедленно прекратиться. Во времена испытаний и во времена надежды Франция есть и будет оставаться на стороне Украины», — добавил он.

24 июня Зеленский провел встречу с Макроном на полях саммита НАТО в Гааге. Они обсудили поставки истребителей Mirage и инвестиции в производство дронов.