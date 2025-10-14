Аналитики ISW обратили внимание на новое заявление заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева. 13 октября Медведев фактически пригрозил США ядерным конфликтом, утверждая, что Россия якобы не сможет различить, запущенные ракеты Tomahawk вооружены ядерными или обычными боеголовками — а осуществлять пуски этих ракет, мол, будут именно США, а не Украина.

Поэтому Медведев намекнул, что России придется реагировать на такой сценарий, и угрожающе заявил, что поставки американских ракет Tomahawk в Украину «не будут выгодными никому». Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос о разъяснении слов Медведева заявил, что американским специалистам якобы непременно придется участвовать в украинских ударах ракетами Tomahawk, и что любой эксперт знает о последствиях такого решения.

Инфографика: NV

Комментируя эти заявления, ISW констатировал, что Кремль, похоже, меняет тактику своей кампании рефлексивного контроля, направленную на удержание Соединенных Штатов от поставок Украине ракет Tomahawk. Ранее Москва озвучивала шаблонные заявления об участии США в ударах, угрозе поставки таких ракет для американо-российских отношений, и якобы неспособности Tomahawk изменить ситуацию на поле боя. Однако теперь Россия изменила ключевой аргумент и угрожает трудностями с различием между ядерным и обычным вариантом ракет, что знаменует «поворотный момент» в этой информационной кампании РФ, подчеркивают в ISW.

Аналитики предполагают, что Россия могла изменить риторику из-за недавних сообщений о том, что Соединенные Штаты делятся разведывательными данными, чтобы помочь Украине наносить дальнобойные удары по российской энергетической инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). В частности детали об этом сообщила Financial Times в своей публикации от 12 октября, включая нефтеперерабатывающие заводы. Кремлевские чиновники в основном не отреагировали на статью FT, констатируют в ISW. Там предполагают, что Москва была вынуждена молчать, поскольку эта публикация подрывала нарратив, который Кремль неоднократно распространял ранее — о том, что участие США в потенциальных украинских ударах Tomahawk станет новым этапом эскалации, который грозит российским ответом.

Президент США Дональд Трамп 12 октября предупредил, что сообщит Владимиру Путину о готовности США предоставить Украине ракеты Tomahawk, если Россия откажется вести переговоры о прекращении войны в Украине.