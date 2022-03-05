Если Украина «продолжит так себя вести», то потеряет государственность — Путин 5 марта, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Ранее Путин говорил, что украинская военная инфраструктура «почти уничтожена» (Фото:Reuters)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Украина «продолжит вести себя так же», то она «поставит под вопрос будущее своей государственности».



Об этом президент страны-оккупанта рассказал во время встречи с российскими бортпроводницами, которую транслировал пропагандистский телеканал Россия 24.

«Сегодняшнее руководство в Киеве должно понять — если они продолжат так себя вести, они ставят под вопрос будущее украинской государственности, и если это произойдет — это будет полностью и полностью на их совести», — сказал он.

24 февраля 2022 года Путин объявил о проведении так называемой «специальной военной операции в Украине» — фактически же Россия совершила полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.

Уже 10 день Россия ведет войну против Украины. Российские войска в том числе совершают авиа и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.



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