Кремлевская ложь. Путин заявил, что украинская военная инфраструктура и ПВО «практически уничтожены» 5 марта, 16:22 Цей матеріал також доступний українською Путин говорит, что российские военные якобы разбили украинские военные объекты (Фото:Reuters)

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что российские войска уже якобы практически уничтожила всю военную инфраструктуру в Украине.



Об этом президент страны-оккупанта рассказал во время встречи с российскими бортпроводницами, которую транслировал пропагандистский телеканал Россия 24.

«Первое, что сделали, — уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени: их нужно вскрыть, затем поразить. Практически эта работа завершена», — рассказал Путин.



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