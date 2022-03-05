Кремлевская ложь. Путин заявил, что украинская военная инфраструктура и ПВО «практически уничтожены»

5 марта, 16:22
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Путин говорит, что российские военные якобы разбили украинские военные объекты (Фото:Reuters)

Путин говорит, что российские военные якобы разбили украинские военные объекты (Фото:Reuters)

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что российские войска уже якобы практически уничтожила всю военную инфраструктуру в Украине.

Об этом президент страны-оккупанта рассказал во время встречи с российскими бортпроводницами, которую транслировал пропагандистский телеканал Россия 24.

«Первое, что сделали, — уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени: их нужно вскрыть, затем поразить. Практически эта работа завершена», — рассказал Путин.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Владимир Путин Война России против Украины

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