Эстония вызвала посла РФ из-за Путина, который сравнил себя с Петром I
Флаг Эстонии (Фото:Sébastien Bertrand / Flickr)
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России Владимира Липаева. Это связано с недавним заявлением российского диктатора Владимира Путина, в котором он сравнил себя с императором Петром I.
Об этом заявил вице-канцлер МИД Рейн Таммсаар, сообщает Postimees.
Он выразил сожаление по поводу слов Путина, в частности по поводу эстонской Нарвы.
«Россия пытается использовать пропаганду, в дополнение к военной силе, для реализации своих имперских амбиций, в том числе фальсифицируя историю. Такой подход неизбежно терпит неудачу и может быть опасен для самой России», — заявили в МИД.
Вице-канцлер МИД Эстонии также подчеркнул, что Россия, начав войну против Украины, «грубо нарушила международное право и должна выполнить решение Международного суда ООН, которое обязывает ее прекратить войну»,
«В очередной раз призываем Россию немедленно вывести войска из Украины, прекратить боевые действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах», — подчеркнул он.
9 июня Путин прямо обозначил захватнические цели РФ, сравнив ее нынешнюю политику с временами Российской империи, а себя лично — с первым российским императором Петром I.
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