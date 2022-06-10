Эстония вызвала посла РФ из-за Путина, который сравнил себя с Петром I 10 июня, 23:58 Цей матеріал також доступний українською Флаг Эстонии (Фото:Sébastien Bertrand / Flickr)

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России Владимира Липаева. Это связано с недавним заявлением российского диктатора Владимира Путина, в котором он сравнил себя с императором Петром I.

Об этом заявил вице-канцлер МИД Рейн Таммсаар, сообщает Postimees.

Он выразил сожаление по поводу слов Путина, в частности по поводу эстонской Нарвы.

«Россия пытается использовать пропаганду, в дополнение к военной силе, для реализации своих имперских амбиций, в том числе фальсифицируя историю. Такой подход неизбежно терпит неудачу и может быть опасен для самой России», — заявили в МИД.

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Вице-канцлер МИД Эстонии также подчеркнул, что Россия, начав войну против Украины, «грубо нарушила международное право и должна выполнить решение Международного суда ООН, которое обязывает ее прекратить войну»,

«В очередной раз призываем Россию немедленно вывести войска из Украины, прекратить боевые действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах», — подчеркнул он.

9 июня Путин прямо обозначил захватнические цели РФ, сравнив ее нынешнюю политику с временами Российской империи, а себя лично — с первым российским императором Петром I.

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