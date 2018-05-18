Путин провел встречу с Асадом

Встреча Путина и Асада прошла в Сочи

В четверг, 17 мая, в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом.

Во время встречи Путин поздравил Асада в "успешной борьбе правительственных войск с террористами", передает пресс-служба Кремля.

"Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы", - заявил Путин.

В свою очередь, Асад поздравил президента РФ с победой на выборах.

Напомним, в апреле президент Трамп в интервью Fox Business раскритиковал Россию за поддержку сирийского президента Асада, попутно назвав его "животным".

Президент Сирии позже заявил, что на него подобная характеристика Трампа никак не повлияла, так как, он, прежде всего политик.