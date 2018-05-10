Асад прокомментировал слова Трампа, ранее назвавшего его "животным"

Президент Сирии Башар Асада прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, ранее назвавшего его "животным".

"Когда вы президент страны, вы прежде всего представляете свой народ, а не себя. Представляют ли такие слова американскую культуру? Вот в чем вопрос", - ответил он корреспонденту греческого издания Kathimerini.

Асад добавил, что на него подобная характеристика Трампа никак не повлияла, так как, он, прежде всего политик.

"Лично мне все равно, это не важно для меня лично…мне важно то, что может повлиять на мою страну, войну с террористами" - заявил Асад.

В апреле президент Трамп в интервью Fox Business раскритиковал Россию за поддержку сирийского президента Асада, попутно назвав его "животным".

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