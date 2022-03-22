«Путин прижат к стене». Байден подтвердил использование Россией гиперзвуковых ракет против Украины 22 марта, 02:49 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден подтвердил, что Россия применила гиперзвуковые ракеты в ходе полномасштабной войны против Украины.

Об этом Байден заявил в ходе ежеквартального собрания руководителей компаний-членов ассоциации Business Roundtable, сообщает CNN.

Он отметил, что остановить такую ракету «почти невозможно». «Есть причина, по которой они это используют», — добавил президент США.

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По мнению Байдена, «Путин прижат к стене».

«Он не предвидел степень или силу нашего единства, и чем больше его спина прижата к стене, тем сильнее жестокость тактик, которые он может применить», — заявил глава Белого дома.

Байден отметил, что США потратили $2 млрд долларов на усиление НАТО и предоставили значительные военные ресурсы Украине, которые «сеют хаос среди российских вооруженных сил, будь то их танки, их вертолеты или самолеты».

«Мысль о том, что у них (у Украины. — ред.) недостаточно сложной техники, просто неверна», — подчеркнул он.

Президент США неоднократно предупреждал, что Россия может применить в Украине химическое оружие.

«Всякий раз, когда он начинает говорить о том, что, по его мнению, собираются сделать НАТО, Украина или Соединенные Штаты, это означает, что он собирается это сделать. Это не шутки», — сказал Байден.

В РФ об использовании гиперзвуковых ракет в ходе войны против Украины заявили 19 марта. Минобороны РФ объявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса Кинжал для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.

19 марта в ВСУ сообщили, что Россия нанесла удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

По данным российских СМИ, Кинжал — авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 — МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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