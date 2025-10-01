Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, посетит Индию 5−6 декабря и встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Об этом в среду, 1 октября, сообщило издание NDTV .

По данным издания, об этом визите впервые было объявлено во время визита советника по национальной безопасности Аджита Довала в Москву в августе, но тогда даты еще не были окончательно определены.

Также журналисты отметили, что информация об официальном визите происходит на фоне обострения напряженности между Нью-Дели и Вашингтоном относительно торговых отношений Индии с Россией.

1 сентября Моди во время встречи с Путиным заявил ему, что Индия и Россия «стоят бок о бок даже в сложные времена», однако призвал к «скорейшему» завершению войны.

Во время встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине Путин назвал Моди «дорогим другом» и посадил его в свой бронированный лимузин Aurus.

27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии, введенным президентом США Дональдом Трампом для Индии, в частности за закупку российской нефти.

19 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия получает прибыль от резкого увеличения закупок российской нефти во время войны в Украине, и Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.

Bloomberg писал, что в августе государственные НПЗ Индии временно отказывались от закупки российской нефти на фоне анонсированных США тарифов, но впоследствии вернулись к торговле с РФ.

В Индии оценили потенциальный эффект повышения тарифов США до 50% на экономику страны. По словам главного экономического советника Индии Ананти Нагесварана, такие пошлины могут уменьшить ВВП Индии на 0,5−0,6% в текущем году.