Путин собирается в Индию — советник по безопасности
Путин планирует визит в Индию в конце 2025 года (Фото: Maxim Shemetov/REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Индию до конца 2025 года, сообщил советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал. Об этом пишет The Times of India.
Визит состоится на фоне жестких санкций администрации президента США Дональда Трампа против Индии из-за продолжения закупок российской нефти. Ранее Россия осудила действия Трампа, поддерживая право Индии самостоятельно выбирать торговых партнёров.
Довал заявил, что Индия и Россия имеют особые, длительные отношения и поддерживают тесные контакты на высоком уровне, которые дают существенные результаты. Он добавил, что даты визита Путина в Индию почти окончательно согласованы.
Трамп также предупредил о возможных вторичных санкциях против ещё нескольких стран, намекая на Китай, после введения дополнительных 25% пошлин для Индии.