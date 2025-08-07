Путин собирается в Индию — советник по безопасности

7 августа, 14:50
Поделиться:
Путин планирует визит в Индию в конце 2025 года (Фото: Maxim Shemetov/REUTERS)

Путин планирует визит в Индию в конце 2025 года (Фото: Maxim Shemetov/REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Индию до конца 2025 года, сообщил советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал. Об этом пишет The Times of India.

Визит состоится на фоне жестких санкций администрации президента США Дональда Трампа против Индии из-за продолжения закупок российской нефти. Ранее Россия осудила действия Трампа, поддерживая право Индии самостоятельно выбирать торговых партнёров.

Реклама

Довал заявил, что Индия и Россия имеют особые, длительные отношения и поддерживают тесные контакты на высоком уровне, которые дают существенные результаты. Он добавил, что даты визита Путина в Индию почти окончательно согласованы.

Читайте также:
В Индии заявили, что вынуждены импортировать нефть из России, и пожаловались на давление со стороны США

Трамп также предупредил о возможных вторичных санкциях против ещё нескольких стран, намекая на Китай, после введения дополнительных 25% пошлин для Индии.

Теги:   Россия Владимир Путин Тарифы Индия Российская нефть

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies