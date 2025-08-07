Путин планирует визит в Индию в конце 2025 года (Фото: Maxim Shemetov/REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Индию до конца 2025 года, сообщил советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал. Об этом пишет The Times of India .

Визит состоится на фоне жестких санкций администрации президента США Дональда Трампа против Индии из-за продолжения закупок российской нефти. Ранее Россия осудила действия Трампа, поддерживая право Индии самостоятельно выбирать торговых партнёров.

Реклама

Довал заявил, что Индия и Россия имеют особые, длительные отношения и поддерживают тесные контакты на высоком уровне, которые дают существенные результаты. Он добавил, что даты визита Путина в Индию почти окончательно согласованы.

Трамп также предупредил о возможных вторичных санкциях против ещё нескольких стран, намекая на Китай, после введения дополнительных 25% пошлин для Индии.