10 июня 2018, воскресенье

Путин подчеркнул важность встречи с Трампом

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Местом встречи может стать Вена

Местом встречи может стать Вена

Президент РФ Владимир Путин подтвердил необходимость проведения саммита США-Россия. Об этом российский президент заявил на итоговой пресс-конференции саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает DW.

"Президент США сам неоднократно говорил о том, что считает такую встречу целесообразной. Я подтверждаю, это так и есть на самом деле", – заявил Путин.

Он отметил, что встреча глав государств состоится, "как только американская сторона будет готова".

В качестве примера, где могли бы встретиться президенты, Путин назвал Австрию, однако вопрос о месте встречи на данный момент остается открытым.

Также сообщается, что во время последнего телефонного разговора Путина и Трампа глава Соединенных Штатов выразил обеспокоенность по поводу угрозы нового витка гонки вооружений. На что президент России ответил, что согласен с ним по данному вопросу.

Ранее возможность встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Вене обсуждалась на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцом.

 

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