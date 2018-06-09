Кремль подтвердил обсуждение встречи Путина и Трампа в австрийской Вене

Конкретных договоренностей о встрече Путина с Трампом пока нет

Возможность встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Вене обсуждалась на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом", - уточнил он. пишет Интерфакс.

В то же время, Песков подчеркнул, что каких-либо конкретных договоренностей по-прежнему нет.

"Но каких-либо конкретных договоренностей, каких-то конкретных пониманий, какого-то конкретного обсуждения в настоящее время еще не ведется. То есть в этом плане ничего не поменялось", - резюмировал он.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейского чиновника написала, что Путин просил канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать саммит с участием Трампа в Вене.

Отмечается, что Курц принял просьбу Путина и пообещал передать ее Трампу. То, что Вена заявляла о своей готовности организовать встречу президентов РФ и США, подтвердили также и в Белом доме.