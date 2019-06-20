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Путин впервые прокомментировал возможность обмена украинских политзаключенных и моряков

Сегодня, 16:18
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Путин впервые прокомментировал возможность обмена украинских политзаключенных и моряков - фото

Alexey Nikolsky/Reuters

Путин провел «прямую линию» с россиянами

Президент России Владимир Путин впервые заявил о возможности обмена украинских политзаключенных и захваченных в Керченском проливе моряков.

Об этом он сказал во время «прямой линии» с россиянами, пишет УНИАН.

«Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе, и прежде чем решать эти вопросы, нужно подумать, как будет решен вопрос тех людей, которые нам не безразличны, в том числе граждан РФ, находящихся в аналогичной ситуации в Украине», — сказал президент РФ.

Путин заявил, что вопрос обмена всегда был в поле внимания Кремля. Он напомнил, что вопросом обмена занимался один из лидеров Оппозиционной платформы За жизнь Виктор Медведчук сначала по поручению экс-президента Петра Порошенко, а потом — «самостоятельно».

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«Совсем недавно он был и ставил вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в результате инцидента недалеко от Керченского пролива, ставил вопрос об освобождении еще ряда конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах лишения свободы в РФ», — резюмировал Путин.

Сейчас в России и на территории оккупированного Крыма незаконно удерживают около 70 украинцев.

Представители международного сообщества, официальные учреждения западных стран, известные политики, культурные и общественные деятели неоднократно обращались к России с требованием освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и остальных украинских политзаключенных. Россия до сих пор отвергает все эти призывы.

Кроме того, в России удерживают 24 украинских моряка, которые были захвачены во время агрессии в Азовском море.

Теги:   Виктор Медведчук Владимир Путин Политзаключенные Украинские моряки

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