Морской трибунал. Как заставить Россию выполнить решение по освобождению украинских моряков Сегодня, 15:18 1044 Цей матеріал також доступний українською MFA of Ukraine/Facebook Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряка MFA of Ukraine/Facebook

Позиция России в отношении украинских пленных моряков не изменилась, несмотря на решение трибунала.



Об этом заявил спикер президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии газете Ведомости.

По мнению Пескова, судьбу военнопленных моряков должен решить российский суд. Он подчеркнул, что необходимо дождаться завершения следствия по делу о пересечении моряками границы.

Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряка

Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряка, задержанных вблизи Керченского пролива в 2018 году. Такой приговор вынес Международный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву в Гамбурге. Также Кремль должен снять арест с двух военных катеров и одного вспомогательного корабля Военно-Морских Сил Украины. За соответствующее решение проголосовали 19 судей трибунала.

Россия до 25 июня должна проинформировать ведомство о выполнении этого приговора, сообщил председатель Международного трибунала ООН по морскому праву Пак Чжин Хён. Он также добавил, что Украина и Россия к этому сроку могут предоставить дополнительную информацию, которая будет касаться дела.

«Российская Федерация должна немедленно освободить украинские суда — Бердянск, Никополь и Яны Капу. И вернуть их на место дислокации в Украине. Также Россия должна освободить украинских моряков и разрешить им вернуться домой. Украина и РФ должны воздерживаться от действий, которые могут осложнить и продолжить это дело», — отметил Пак.

Четкий сигнал для РФ

Приговор Международного трибунала является четким сигналом для России, что она не может безнаказанно нарушать международное право, заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. По ее словам, официальный Киев ожидает скорейшего освобождения украинских моряков.

Россия взяла на себя обязательства по обязательности решений трибунала

«Наши ребята, которые сейчас в Лефортово, должны знать, что их должны освободить немедленно. И это для нас очень важно. Мы сделали все, что смогли сделать, и трибунал нас сегодня поддержал. Это действительно очень важно с точки зрения гуманитарного аспекта, освобождение наших моряков, освобождение наших кораблей. Средства воздействия есть только политические, и, конечно, Россия является стороной этой конвенции. Она взяла на себя обязательства по обязательности решений этого трибунала», — отметила Зеркаль.

Отреагировал на решение трибунала и президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению «конфликта» с Украиной. В свою очередь в Министерстве иностранных дел России заявили, что юрисдикция по морскому праву не может быть применена к инциденту в Керченском проливе.

Новые санкции против РФ

Приговор Морского трибунала ООН был четким и Россия не сможет его игнорировать, объяснил в комментарии Радио НВ советник министра иностранных дел Тарас Качка.

Невыполнение Кремлем решения трибунала подведет его под новые санкции

Даже если в документе не указано, что предвзятые уголовные дела против моряков должны быть закрыты, освобождение должно состояться, добавил дипломат. Качка также отметил, что каждый день невыполнения Кремлем решений трибунала подведет его под новые санкции от мирового сообщества.

«Соблюдение норм международного морского права в очень глубоких интересах всех стран мира. Если вы увидите то, что делает Европейский Союз, для них требовать исполнения решения не поддается никакой политической дискуссии. Надо понимать, что Российская Федерация ведя какие-то операции военные с привлечением своих кораблей, подвергается риску то, что не будут просто банально другие государства следовать этим иммунитетам», — отметил Качка.

Когда закончится «следствие» в РФ

В свое время Россия, несмотря на свое нежелание, уже выполнила одно решение морского трибунала ООН. Ей пришлось освободить активистов Гринпис, которые находились на корабле Arctic Sunrise в 2013 году, протестуя против бурения нефти в Арктике. Об этом в комментарии Радио НВ напомнил адвокат командира катера Бердянск Романа Мокряка Илья Новиков. По его убеждению, это решение будет не исключением.

«Следствие» должно закончиться в ближайший месяц

«Сейчас у нас (в РФ — ред.) происходит следствие, следствие по слухам должны закончить летом, а по самым последним слухам — заканчивается в ближайший месяц. Потому что уже обозначено, что они (РФ — ред.) будут участвовать в дальнейшем разбирательстве в Гаагском трибунале, а к 25 июня их обязали представить свои дополнительные соображения, как и Украину. Наверное, уже в ближайший месяц будет объявлено, что следствие завершено. Отдельно дальше вопрос, будет ли суд, будет ли в отношении всех моряков или только командного состава. Будет ли он в Крыму или не в Крыму», — отметил Новиков.

Кроме того, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер поддержал решение Морского трибунала ООН. По его словам, Кремлю давно пора освободить членов экипажа и украинские суда, которые были незаконно захвачены. Министерство иностранных дел Германии также призвало Россию освободить украинских моряков.

Как заставить РФ выполнять решение

Россию невозможно заставить выполнять решение трибунала, однако, его могут применять другие страны, отметил в интервью НВ юрист-международник Евгений Огарков.

Он отметил, что в связи с этим решением, международные партнеры Украины могут усиливать экономические санкции против Москвы, а также накладывать арест на российские активы на своей территории.

Следователи военной прокуратуры оценили ущерб в 260 млн гривен

«В то же время существуют другие компенсаторные механизмы. Такие, как, например, выполнение этого решения на территории других стран, то есть за пределами Российской Федерации. Обычно эффективность выполнения таких решений есть исключительно относительно экономического блока в исполнение этих решений, то есть ареста и взыскания денежных средств или имущества Российской Федерации, находящегося за рубежом», — отметил Огарков.

Следователи военной прокуратуры оценили убытки от захвата Россией украинских военных судов во время их прохождения через Керченский пролив в ноябре прошлого года в 260 млн гривен. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Он также обнародовал поименный список из 15-ти российских военных, которых украинская сторона считает причастными к захвату украинских военных судов и 24-х моряков вблизи Керченского пролива.

По словам Матиоса, есть разрешение суда на задержание для взятия под стражу указанных лиц.