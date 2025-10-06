Трамп назвал предложение Путина по контролю над ядерным оружием «хорошей идеей»

Об этом сообщает Reuters.

В сентябре Путин предложил добровольно сохранить ограничения на размер двух крупнейших ядерных арсеналов мира, установленные в соглашении СНВ-III, которое теряет силу в феврале, если США сделают то же самое.

«Мне это кажется хорошей идеей», — сказал Трамп журналистам, когда его спросили о предложении Путина.

Ранее посол России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва все еще ждет ответа Трампа на предложение Путина.

СНВ-III — договор, который Россия и США заключили в 2010 году для контроля за так называемыми стратегическими наступательными вооружениями, то есть стратегическим ядерным оружием и его носителями. Действие договора несколько раз продлевалось, в последний раз — в 2020 году.

22 сентября Путин заявил, что Россия решит, продолжать ли свое «добровольное самоограничение», относительно моратория согласно договору, в феврале 2027 года. Его новые завуалированные угрозы являются новым примером бряцания ядерным оружием со стороны России — инструмента, который Кремль часто использует в рамках своей более широкой кампании, направленной на то, чтобы подтолкнуть Запад к самоограничениям и решениям, выгодным России, отмечают в ISW.