Политолог, политтехнолог Аббас Галлямов рассказал в интервью Radio NV , зачем спецпосланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев летал в США и о чем мог договариваться непублично, а также прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином , которая может состояться 30 октября.

— Было несколько публикаций, что Кремль якобы провалил попытку спасти отношения с Трампом. Ссылаются, конечно, на то, что Кирилл Дмитриев, человек, который занимался западными инвестициями в Россию, прилетел в США, и якобы его встречи не были успешными. У меня тут два вопроса. Как вы оцениваете эту поездку? Можно ли говорить, что такие оценки по поводу провальной миссии справедливы? И второе, а пересекались ли вы когда-нибудь с Кириллом Дмитриевым? Что это за человек? Почему сейчас Кремль использует его для коммуникации с администрацией Трампа?

— Утверждать о том, что миссия Дмитриева провалилась, можно, но с некоторой долей осторожности. Надо понимать, что только часть миссии связана с публичностью и, может быть, даже не самая главная часть. Есть еще непубличная составляющая, о ней мы пока мало чего знаем, вернее вообще ничего пока не знаем.

Если судить по тому, что мы видели в паблике, то да, эта поездка была менее успешной, чем предыдущая. Я бы сказал: намного менее успешной, чем предыдущая. Дмитриев пытался продемонстрировать позитивный настрой, настрой на тесное взаимодействие, на диалог, но американцы не отвечали взаимностью. Во-первых, все высшее руководство США просто отсутствовало в стране, они все улетели. Не совсем понятно даже, с кем общался Дмитриев.