Пути Польши и Венгрии разошлись — Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
Польский премьер Матеуш Моравецкий подтвердил, что пути Польши и Венгрии разошлись из-за разного отношения к войне в Украине.
Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.
В частности, Моравецкого попросили прокомментировать слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который 23 июля заявил, что война в Украине "сотрясла польско-венгерские отношения". Орбан также сказал, что цели обоих государств одинаковы, но в то время как венгры рассматривают этот конфликт как войну двух славянских народов, поляки «чувствуют, что они тоже воюют в нем».
"Я подтверждаю слова премьер-министра Орбана о том, что пути Польши и Венгрии разошлись", — заявил премьер Польши.
Он отметил, что Польша не участвует в войне, а поставки оружия должны помочь украинцам защитить свой суверенитет.
«Героическая борьба украинцев поддерживается оружием — преимущественно американским, а также британским, польским и из многих других мест — практически со всей Европы, целью которого является помочь им защитить свой суверенитет», — добавил политик.
Моравецкий объяснил, что Польша пытается помочь Украине «выдержать давление врага, агрессора и жестокое нападение России».
«Мы хотим, чтобы Украина выжила и сохранила свою территориальную целостность, свой суверенитет. Я верю, что это произойдет», — подчеркнул глава польского правительства.
Ранее венгерский премьер Орбан заявил, что Запад должен прекратить вооружать ВСУ и работать над мирным урегулированием.
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