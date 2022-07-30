Пути Польши и Венгрии разошлись — Моравецкий

30 июля, 17:56
Матеуш Моравецкий (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Матеуш Моравецкий (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Польский премьер Матеуш Моравецкий подтвердил, что пути Польши и Венгрии разошлись из-за разного отношения к войне в Украине.

Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

В частности, Моравецкого попросили прокомментировать слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который 23 июля заявил, что война в Украине "сотрясла польско-венгерские отношения". Орбан также сказал, что цели обоих государств одинаковы, но в то время как венгры рассматривают этот конфликт как войну двух славянских народов, поляки «чувствуют, что они тоже воюют в нем».

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"Я подтверждаю слова премьер-министра Орбана о том, что пути Польши и Венгрии разошлись", — заявил премьер Польши.

Он отметил, что Польша не участвует в войне, а поставки оружия должны помочь украинцам защитить свой суверенитет.

«Героическая борьба украинцев поддерживается оружием — преимущественно американским, а также британским, польским и из многих других мест — практически со всей Европы, целью которого является помочь им защитить свой суверенитет», — добавил политик.

Моравецкий объяснил, что Польша пытается помочь Украине «выдержать давление врага, агрессора и жестокое нападение России».

«Мы хотим, чтобы Украина выжила и сохранила свою территориальную целостность, свой суверенитет. Я верю, что это произойдет», — подчеркнул глава польского правительства.

Ранее венгерский премьер Орбан заявил, что Запад должен прекратить вооружать ВСУ и работать над мирным урегулированием.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Венгрия Польша Виктор Орбан Матеуш Моравецкий Война России против Украины

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