Орбан: Запад должен прекратить вооружать Украину и попытаться «понять позицию РФ» 23 июля, 15:51 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:John Thys/Pool via REUTERS)

Запад должен прекратить вооружать ВСУ и вместо этого работать над мирным урегулированием войны РФ против Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Bloomberg.

На ежегодной встрече сторонников в Бэйле-Тушнад, Румыния он сказал, что санкции не ослабили Москву и что «остальной мир не присоединится к отказу от России».

Кроме того, Орбан прямо назвал прибытие западной артиллерии дальнего действия в Украину причиной появления заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова об аннексии новых украинских территорий. Премьер-министр Венгрии также подчеркнул необходимость понимания позиции России, требующей гарантий безопасности.

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Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что считают необоснованными заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что европейские санкции в отношении кремлевского режима за агрессию против Украины «неэффективны».

Являясь сторонником российского диктатора Владимира Путина, глава венгерского правительства утверждает, что введенные против РФ ограничения якобы никак ее не ослабили, а сама экономика Евросоюза начала «задыхаться».



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