По словам главы Кабмина Юлии Свириденко, отдельно она и Марта Кос обсудили технические вопросы обеспечения первого транша кредита ЕС в размере 90 млрд евро (Фото: Юлия Свириденко / Telegram)

«Украина готовится к получению пакета в 2,7 млрд евро по программе Ukraine Facility. Это стало возможным благодаря совместной работе правительства и Верховной Рады. На прошлой неделе парламент принял пакет решений, необходимых для продолжения финансирования, в частности законы о цифровизации исполнительного производства, об интеграции в энергорынок Евросоюза и реформе системы государственного надзора», — заявила глава Кабмина.

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Кроме того, по словам Свириденко, отдельно она и Кос обсудили технические вопросы обеспечения первого транша кредита ЕС в размере 90 млрд евро.

«В фокусе также — прогресс Украины на пути в ЕС. Украина последовательно и системно выполняет все шаги евроинтеграционного процесса. Двигаемся к выполнению требований по всем шести тематическим кластерам. В рамках этой работы правительство уже приняло Национальную программу адаптации законодательства Украины к праву ЕС — это важный этап на пути к полноправному членству, который предусматривает имплементацию более 1600 актов европейского права», — подытожила глава Кабмина.

17 марта премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинская делегация в Брюсселе получила от Евросоюза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам.

По словам Свириденко, следующие шаги — успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС.

19 марта 25 лидеров ЕС (кроме Венгрии и Словакии) приняли заявление, в котором призвали немедленного открыть переговорные кластеры относительно членства Украины в ЕС.

28 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что страна будет блокировать 20-й пакет санкций против страны-агрессора России, если Еврокомиссия «будет ставить интересы Украины выше интересов Словакии» в вопросе транзита российской нефти по трубопроводу Дружба.

Фицо утверждает, что Украина «остановила» поставки нефти из-за повреждения трубопровода, однако до сих пор не предоставила к нему доступ экспертам. Он также раскритиковал Еврокомиссию за «двойные стандарты», поскольку, по словам премьера, она отдает приоритет интересам Украины, а не Словакии.

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«Если Еврокомиссия намерена и в дальнейшем вести себя таким образом и ставить интересы Украины выше интересов Словакии, ей следует забыть о поддержке 20-го пакета санкций против Российской Федерации или о нашей готовности способствовать скорейшему вступлению Украины в ЕС», — заявил Фицо.

14 апреля спикер Европейской комиссии по экономическим вопросам Балаш Уйвари сообщил, что ЕС не отказался от намерения начать выплату займа в поддержку Украины размером 90 млрд евро. Такие выплаты могут начаться во втором квартале 2026 года.