Разблокировка 90 млрд евро. В Еврокомиссии сообщили, когда могут начаться выплаты Украине

ЕС не отказался от намерения начать выплату займа в поддержку Украины размером 90 млрд евро. Такие выплаты могут начаться во втором квартале 2026 года.

Об этом сообщил на брифинге спикер Европейской комиссии по экономическим вопросам Балаш Уйвари во вторник, 14 апреля.

«Мы не распределим все во втором квартале, но идея заключается в том, чтобы начать выплату во втором квартале», — заявил еврочиновник. И уточнил, что Стратегия финансирования Украины уже принята. Этот документ определяет, сколько, на какие цели и через какие каналы ЕС собирается предоставить Украине средства.

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Балаш Уйвари отметил, что для старта выплат нужно доработать еще три документа — в частности завершить Меморандум о взаимопонимании, который будет основой этой макрофинансовой помощи, обновить План Украины, который лежит в основе Ukraine Facility, и составить само кредитное соглашение.

«Работа продолжается. Мы много контактируем с нашими украинскими коллегами, и мы действуем по возможности быстро», — заверил спикер Еврокомиссии.

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19 декабря 2025 года лидеры ЕС приняли решение о совместном финансировании кредита для Украины на сумму 90 млрд евро в течение двух последующих лет. Согласно договоренности, Венгрия, Чехия и Словакия не были обязаны участвовать в этой программе

Позже тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нарушил достигнутое соглашение и заблокировал кредит. Орбан требовал от Украины возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе 2026 года. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала оппозиционная партия Тиса. Ее лидер Петер Мадьяр заявил, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования. Как пояснил Мадьяр, Венгрия должна иметь такое право, поскольку «находится в очень сложной финансовой ситуации».