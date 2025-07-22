Украинские военные во время учений в Донецкой области, 6 ноября 2024 года (Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать войну против Украины , потому что считает, что побеждает.

Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время визита в США в комментарии СNN.

«Я вижу, что он хочет продолжать», — ответил комиссар на вопрос о планах российского диктатора.

Он отметил, что лидеры стран Европы не уверены, что диктатор согласится на мир, если ситуация останется такой, как сейчас.

«Потому что, возможно, он считает, что побеждает в этой ситуации. И именно поэтому сила с украинской стороны является одним из условий, при которых мир можно достичь гораздо быстрее. И именно в этом направлении нам нужно работать», — сказал Кубилюс.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал министров обороны стран-членов Альянса покупать у США больше оружия для поддержки Украины по итогам онлайн-встречи Контактной группы в формате Рамштайн.