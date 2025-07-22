Рютте призывает страны НАТО покупать больше американского оружия для Украины

Эти усилия будут координироваться НАТО, учитывая опыт и инфраструктуру, которые предоставляет Альянс (Фото: president.gov.ua)

Генсек НАТО Марк Рютте призвал министров обороны стран-членов Альянса покупать у США больше оружия для поддержки Украины по итогам онлайн-встречи Контактной группы в формате Рамштайн.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Обращаясь к министрам обороны стран Альянса, которые приняли участие во встрече, Рютте отметил инициативу, которую он и президент США Дональд Трамп объявили на прошлой неделе, по усилению поддержки Украины путем открытия дополнительных американских активов для Украины за счет инвестиций союзников в Европе и Канаде.

«Эта новая инициатива является открытой и уже побудила многочисленные союзники выразить заинтересованность во вкладе. Она дополняет ряд других инициатив, с помощью которых союзники поддерживают Украину, и предоставляет новый доступ к американскому оборудованию и технологиям, которые Украина запросила для срочной доставки», — отмечает пресс-служба Альянса.

Эти усилия будут координироваться НАТО, учитывая опыт и инфраструктуру, которые предоставляет Альянс.

Рютте подчеркнул, что эта и другие инициативы объединяют три ключевые решения, принятые лидерами на саммите НАТО в Гааге несколько недель назад:

увеличение инвестиций в оборону,

наращивание оборонного производства,

поддержка Украины.

«Целью всей помощи союзников Украине в сфере безопасности является как можно скорее довести конфликт до справедливого и длительного завершения», — отмечает Рютте.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о намерении передать Украине 17 дополнительных систем Patriot. По его словам, расходы на вооружение покроют союзники по НАТО.

В понедельник, 21 июля, во время 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн была достигнута договоренность об усилении украинской ПВО. США и Германия согласовали передачу пяти систем Patriot.