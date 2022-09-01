В Казахстане объявлены досрочные выборы президента. Токаев хочет увеличить президентский срок и пообещал амнистию участникам протестов 1 сентября, 12:00 Президент Каазахстана Касим-Жомарт Токаев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объявил досрочные президентские выборы. Перед ними власти намерены увеличить срок президентской каденции с 5 до 7 лет, но одновременно запретить переизбрание на второй срок.

Об этом сообщает казахское издание Zona .

Касим-Жомарт Токаев заявил, что для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана необходимо заслужить новый мандат доверия населения.

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«Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому готов сократить срок полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы. Я также много размышлял и пришел к выводу, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий президента. Предлагаю ограничить мандат президента одним сроком 7 лет. Но переизбрание запретить», — объяснил глава государства.

В настоящее время срок правления президента в Казахстане составляет пять лет и не больше двух сроков подряд.

Известно, что выборы должны пройти нынешней осенью.

Кроме того, Касим-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий, сообщает Tengrinews.kz.

В первые дни января 2022 Казахстан охватил массовые протесты. Они начались как акции против повышения цен на газ, но быстро превратились в демонстрации с политическими лозунгами. Одно из требований митингующих «Старик, иди» — полный уход из власти Нурсултана Назарбаева.

Назарбаев, почти 30 лет правивший страной, возглавил Совбез в 2019 году, оставив пост президента. На фоне протестов Назарбаев передал должность главы Совбеза президенту Казахстана Касим-Жомарту Токаеву.



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