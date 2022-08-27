Казахстан на год приостанавливает экспорт военной продукции 27 августа, 20:11 Казахстан на год приостанавливает экспорт военной продукции (Фото:jorono/pixabay)

Казахстан приостановит до конца августа 2023 экспорт военной продукции.

Как сообщила пресс-служба правительства республики в субботу, 27 августа, такое решение было принято на заседании комиссии по оборонной промышленности под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.

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«Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано», — говорится в сообщении.

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