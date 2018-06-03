Президент Египта вступил на второй срок

Политик будет возглавлять страну до 2022 года

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу, 2 июня, принес присягу на посту главы государства. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на египетское издание Egypt Today.

Для Абделя Фаттаха ас-Сиси этот президентский срок является вторым. Политик будет возглавлять страну до 2022 года.

Церемония прошла в парламенте Египта. Специально для этого депутаты были созваны на чрезвычайную сессию.

Напомним, ас-Сиси победил на президентских выборах, которые прошли в Египте в марте. За него проголосовали более 97% избирателей. В 2013 году он сыграл ключевую роль в свержении предыдущего египетского лидера Мухаммеда Мурси в результате военного переворота.

63-летний Абдель Фаттах ас-Сиси возглавляет Египет с июня 2014 года.