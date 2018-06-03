03 июня 2018, воскресенье

Президент Египта вступил на второй срок

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Политик будет возглавлять страну до 2022 года

Политик будет возглавлять страну до 2022 года

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу, 2 июня, принес присягу на посту главы государства. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на египетское издание Egypt Today.

Для Абделя Фаттаха ас-Сиси этот президентский срок является вторым. Политик будет возглавлять страну до 2022 года.

Церемония прошла в парламенте Египта. Специально для этого депутаты были созваны на чрезвычайную сессию. 

Напомним, ас-Сиси победил на президентских выборах, которые прошли в Египте в марте. За него проголосовали более 97% избирателей. В 2013 году он сыграл ключевую роль в свержении предыдущего египетского лидера Мухаммеда Мурси в результате военного переворота.

63-летний Абдель Фаттах ас-Сиси возглавляет Египет с июня 2014 года.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове