Жители Египта выбирают президента

В Египте стартовали выборы президента страны, голосование будет проходить в течение трех дней - с 26 по 28 марта.

Право отдать свой голос за одного из кандидатов имеют почти 60 миллионов граждан страны, сообщает DW.

На выборах прогнозируется убедительная победа действующего президента Египта Абделя Фатаха ас-Сиси, а его соперника - лидера партии Аль-Гад (Завтра) Мусу Мустафу Мусу - называют техническим кандидатом. Муса является малоизвестным в Египте политиком и ранее долгое время поддерживал ас-Сиси. Он зарегистрировался для участия в выборах в последний момент - за 15 минут до окончания срока регистрации кандидатов.

Оппозиционные политики решили не участвовать в выборах, обвинив власти в репрессиях. Они также призвали своих сторонников бойкотировать голосования.

63-летний Абдель Фатах ас-Сиси возглавляет Египет с июня 2014 года. В 2013 году он сыграл ключевую роль в свержении предыдущего египетского лидера Мухаммеда Мурси в результате военного переворота.

Нынешние выборы ас-Сиси называет голосованием за стабильность и безопасность в стране.

Впрочем, критики обвиняют ас-Сиси проведения невиданных до сих пор в Египте репрессий против оппозиции, а нынешние президентские выборы называют фарсом.