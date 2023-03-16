Президент Черногории объявил о роспуске парламента 16 марта, 23:55 Флаг Черногории (Фото:lenahelfinger / pixabay)

Президент Черногории Мило Джуканович подписал указ о роспуске парламента. Это произошло после того, как ему не удалось сформировать правительство.

Об этом сообщает RTCG.

Он издал этот указ на основании пункта 3 статьи 92 Конституции Черногории. По словам самого Джукановича, у него есть правовые условия для роспуска парламента и назначения выборов, если новое правительство не будет избрано.

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В четверг, 16 марта, истекает срок формирования 44-го правительства для премьера Миодрага Лекича, избранного в декабре 2022 года. Однако он не смог сформировать парламентскую коалицию, поскольку ему не хватает трех голосов от депутатов Гражданского движения УРА.

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После выданного указа внеочередные парламентские выборы в Черногории могут назначаться не ранее чем через 60 дней после роспуска, и не позднее чем через 100 дней — то есть они состоятся примерно в конце мая — начале июня 2023 года.

Ожидается, что Мило Джуканович объявит окончательную дату выборов уже в пятницу, 17 марта.