Черногория раскрыла детали военной помощи Украине 10 февраля, 23:10 Флаг Черногории (Фото:lenahelfinger / pixabay)

Украина с начала вторжения получила от Черногории военную помощь более чем на 10 млн евро.

Об этом заявили в Минобороны Черногории, сообщает Vijesti.

В первую партию вошло 7000 сухпайков, 500 шлемов, 300 бронежилетов и 600 бронепластин. Второй пакет военной помощи был больше, Черногория передала минометы 60 мм и 82 мм, а также советские переносные зенитно-ракетные комплексы Стрела-2М.

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Третий пакет помощи Украине оказался самым большим, на него страна потратила 8,24 млн евро. В него вошли 216 ПЗРК Стрела-2М, 759 зенитных снарядов калибра 57 мм и около восьми тысяч снарядов калибра 76 мм, а также 2,3 миллиона патронов 7,62 мм.

В сентябре 2022 года Черногория отправила последний пакет военной помощи ВСУ, в него вошли запчасти для вертолетов Ми-8. В Минобороны страны сообщили, что ранее эта информация была засекречена на уровне НАТО.

Черногория заверила, что и дальше будет передавать Украине необходимую военную помощь, среди прочего рассматривается возможность принять на лечение раненых украинских военных.

Правительство Черногории 5 декабря приняло решение о выделении Украине военной помощи, равной 11% военного бюджета страны.