Президент Чехии Петр Павел прибыл с визитом в Украину

Президент Чехии Петр Павел прибыл с официальным визитом в Украину, начав его со Львова. Об этом в четверг, 15 января, сообщил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий.

Во время поездки чешский президент планирует также встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во Львове Павел провел рабочий обед с Козицким, министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой и заместителем министра иностранных дел Александром Мищенко.

Реклама

«Имели важный разговор. Господин президент спрашивал о последствиях атаки, которую сегодня пережил Львов, и подчеркнул, что Чехия неизменно остается нашим стратегическим партнером и союзником», — написал Козицкий.

Это уже третий визит Павела в Украину. В апреле 2023 года, кроме Киева, он также посетил Днепр, а в марте 2025 года из Молдовы приехал в Одессу.

Тогда Павел заявлял, что чешская делегация, которую он возглавлял, покинула Одессу за 20 минут до начала массированной дроновой атаки россиян по городу.