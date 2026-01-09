Глава МИД Чехии Мацинка об антиукраинском заявлении спикера Окамуры: Чехи не поддерживают Россию

Министры иностранных дел Украины и Чехии Андрей Сибига и Петр Мацинка в Киеве, 9 января 2026 год (Фото: Суспільне Новости/Полина Паламарчук)

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что граждане страны «не являются сторонниками России». Так он прокомментировал пророссийские высказывания спикера нижней палаты парламента Томио Окамуры относительно «хунты Зеленского».

Об этом Мацинка заявил на пресс-конференции в Киеве 9 января 2026 года, сообщает Суспільне.

Министр отметил, что большинство граждан не поддерживает пророссийских позиций. Он подчеркнул, что общество в Чехии отвергает любые проявления российской пропаганды и не является благосклонным к России.

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«Это то, что разделяет чешскую политику: если нет официального заявления, человека сразу могут назвать пророссийским. Но я могу заверить, что ни Чехия, ни ее граждане не поддерживают Россию», — сказал он.

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Министр также добавил, что с Окамурой имеет корректные рабочие отношения, а тот в частных разговорах выражал поддержку и желание обеспечить безопасность для делегации.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что не может оставить подобные высказывания без ответа. Однако он также подчеркнул, что стороны договорились «перевернуть страницу» и работать над положительной динамикой двустороннего диалога.

Петр Мацинка 9 января впервые прибыл в Украину после назначения главой МИД Чехии. Его поезд в Киев опоздал из-за российской массированной атаки.

Антиукраинское заявление Окамуры — главное

Спикер Палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура в своем новогоднем обращении выступил против предоставления оружия Украине и сделал манипулятивное заявление о деньгах на оборону Украины.

В своей речи, в частности, он заявил, что нельзя покупать оружие для «абсолютно бессмысленной войны» за деньги, которые «принадлежат чешским пенсионерам или людям с инвалидностью и семьям с детьми».

Окамура также упомянул о планах стран Западной Европы на производство и продажу оружия в долг, которое «она сама себе делает».

«Деньги текут во всех направлениях, и каждый на этом бизнесе что-то зарабатывает», — сказал он, а затем добавил, что речь идет о западных компаниях, правительствах и «украинских ворах» вокруг «зеленой хунты», которые «строят себе туалеты из золота».

Посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал слова спикера «оскорбительными и полными ненависти». В МИД это заявление расценивают как личную позицию Окамуры, сформированную под влиянием российской пропаганды.

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Впоследствии глава МИД Чехии Петр Мацинка раскритиковал посла Украины из-за его заявления о спикере Окамуре, однако глава МИД Украины Андрей Сибига вступился за Зварича.

5 января МИД Украины вызвал временного поверенного Чехии из-за антиукраинских заявлений Окамуры.

Позже в этот же день премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Зварич не имеет права критиковать поведение Окамуры.

В частности, Бабиш назвал реакцию украинского посла нарушением «нарушением дипломатического обычая» и добавил, что тот «не имеет права поучать» Окамуру.